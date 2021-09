Aix-en-Provence Théâtre du Ruban Vert Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Hind Chraïbi Théâtre du Ruban Vert Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Théâtre du Ruban Vert, le samedi 2 octobre à 20:00

Après plusieurs concerts à guichet fermé en hommage à Fayrouz et à Oum Kalthoum , Hind revient avec un nouveau projet de chanson orientale. Elle décide de réunir dans un même spectacle, les 4 plus grandes divas du chant arabe : Fayrouz et Oum Kalthoum bien sûr, mais aussi Warda et Majida El Roumi . De la chanson égyptienne et de la chanson libanaise donc pour cette grande soirée en perspective

15€

Théâtre du Ruban Vert 4 Traverse Notre Dame, 13100 Aix-en-Provence

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T22:30:00

