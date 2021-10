Aix-en-Provence La Cave aux Huiles Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Hind Chraïbi: Hommage à Fayrouz La Cave aux Huiles Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Hind présente Fayrouz, la chanteuse qui a bercé son enfance, et qui est devenue au fil des années son idole, sa muse, celle qui lui a donné envie de chanter… Elle lui rendre hommage le temps d’un concert exceptionnel. Elle sera accompagnée au piano par l’excellent Amine Soufari. Adresse : La Cave aux Huiles. Place de l’Archevêché. 13100 Aix en Provence Réservations au 0663740495 [https://m.soundcloud.com/hind-chraibi…/nehna-welamar](https://m.soundcloud.com/hind-chraibi…/nehna-welamar) Adresse : La Cave aux Huiles. Place de l’Archevêché. 13100 Aix en Provence PAF. 15€ Réservations au 0663740495 [https://m.soundcloud.com/hind-chraibi…/nehna-welamar](https://m.soundcloud.com/hind-chraibi…/nehna-welamar)

15€

La Cave aux Huiles Place de l'archevéché 13090 Aix-en-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T22:00:00

