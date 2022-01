Hind chante Dalida et l’Amour Le Souk de nour d’egypte Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Hind chante Dalida et l’Amour Le Souk de nour d’egypte, 14 février 2022, Marseille. Hind chante Dalida et l’Amour

Le Souk de nour d’egypte, le lundi 14 février à 19:30

[http://www.lesoukdenourdegypte.com](http://www.lesoukdenourdegypte.com)auguration en octobre dernier de ce lieu devenu déjà incontournable, Nous vous donnons rendez-vous le lundi février à partir de 19h30 pour célébrer l’Amour avec un grand A Programme de la soirée : 19h : accueil en musique avec coupe « Habibti »(muscat pétillant à la rose) et mezzés . 19h45-20h45 : Hind chante les plus belles chansons d’amour de Dalida. 20h45-21h45 : dîner avec Daurade à la rose, riz égyptien et légumes rôtis Dessert pour 2 : feetir des amoureux au miel, et Grenade. 22h-23h30 : Hind chante les plus belles chansons d’amour de la variété orientale Française Prix par personne : 39 € Réservation : [https://instagram.com/lesoukdenourdegypte](https://instagram.com/lesoukdenourdegypte)… ou sur le site du restaurant www.lesoukdenourdegypte.com Ou par téléphone :07 61 70 12 54

39€

♫♫♫ Le Souk de nour d’egypte 2, Rue de Rome 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T19:30:00 2022-02-14T22:30:00

