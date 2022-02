Hina Matsuri – Fête des petites filles au Japon Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient Genève Catégorie d’évènement: Genève

Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient, le dimanche 27 février à 14:30

Dimanche en famille – Hina Matsuri ———————————- A l’occasion de la fête des petites filles au Japon (Hina matsuri), découvrez l’art de revêtir le kimono, avant de confectionner une petite poupée en origami. Les garçons sont également les bienvenus! En collaboration avec Emiko Okamoto d’Aux Mille Pins.

CHF 20.- par adulte ; CHF 5 .- par enfant

Découvrez l'art de revêtir le kimono, avant de confectionner une petite poupée en origami. Fondation Baur – Musée des arts d'Extrême-Orient Rue MUNIER-ROMILLY 8, 1206 Genève

