Himnos a la noche Cristina Hall Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Himnos a la noche Cristina Hall Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Nouvelle création de Cristina Hall.

La sensation de vouloir que la lumière du jour revienne et que disparaissent ses nuits d’insomnie… « Ton esprit ne connait pas le repos. Le songe te réveille. Eveillée, tu continues de rêver. Tu cherches la vérité dans un monde illusoire où le réel est une chose intangible, la réalité n’est qu’un rêve ».



La nouvelle création de Cristina Hall regorge d’éléments surréalistes et du réalisme magique où les sensations du spectateur seront continuellement mises au défi par la confrontation à ses propres expériences nocturnes les plus intimes et profondes. Celles où ses pensées, folies et réflexions, dérivent de centaines de nuits blanches et débouchent sur une ode à la nuit.



Danse, musique et théâtre, sont les éléments qui constituent cette pièce composée des créations de trois femmes. Cristina Hall pour la danse et la chorégraphie, Carmen Moreno au violoncelle, pour la musique originale, Ángeles Rusó pour le théâtre, le chant et la danse. La scénographie a été réalisée par l’artiste plasticienne Ruth Morán.



Que seras-tu cette nuit dans ton rêve obscur ?



Idée originale, danse et chorégraphie Cristina Hall

Interprétation théâtrale, danse et chant Angeles Rusó

Violoncelle, composition, Musique originale Carme G.M.

Artiste Plasticienne Ruth Morán EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

