Himalaya Peace and Culture Beausoleil Beausoleil Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Beausoleil

Himalaya Peace and Culture Beausoleil, 11 novembre 2022, Beausoleil. Himalaya Peace and Culture

6 chemin Romain Mme Nillsen, Beausoleil Alpes-Maritimes Mme Nillsen, 6 chemin Romain

2022-11-11 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-11 22:30:00 22:30:00

Mme Nillsen, 6 chemin Romain

Beausoleil

Alpes-Maritimes Beausoleil Découvrez en exclusivité « Himalaya Peace & Culture », venue des montagnes de l’Himalaya pour des concerts uniques en Europe ! Spectacle exceptionnel qui accueillera en Guest-start, Alan LANDRY » The Voice of Monaco « . https://my.weezevent.com/project-himalaya-peace-culture-2022-23 Mme Nillsen, 6 chemin Romain Beausoleil

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Beausoleil Autres Lieu Beausoleil Adresse Beausoleil Alpes-Maritimes Mme Nillsen, 6 chemin Romain Ville Beausoleil lieuville Mme Nillsen, 6 chemin Romain Beausoleil Departement Alpes-Maritimes

Beausoleil Beausoleil Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beausoleil/

Himalaya Peace and Culture Beausoleil 2022-11-11 was last modified: by Himalaya Peace and Culture Beausoleil Beausoleil 11 novembre 2022 6 chemin Romain Mme Nillsen Alpes-Maritimes Beausoleil Beausoleil, Alpes-Maritimes

Beausoleil Alpes-Maritimes