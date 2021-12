Les Allues Les Allues Les Allues, Savoie Himalaya By Night – Luge de nuit Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Himalaya By Night – Luge de nuit Les Allues, 21 décembre 2021, Les Allues.

2021-12-21 17:30:00 – 2021-04-14 19:30:00

Les Allues Savoie Les Allues EUR 6 12 Avec vos enfants, vos amis ou votre moitié, testez la luge sous les étoiles !

Dévalez la piste verte Little Himalaya à fond les ballons ou à votre rythme : soirée magique et rigolades assurées ! Luges et casques non-fournis. info@meribel.net +33 4 79 00 43 44 https://www.skipassmeribelmottaret.com/fr/ Les Allues

