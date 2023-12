Carnaval des enfants Hilsenheim, 10 février 2024 07:00, Hilsenheim.

Hilsenheim,Bas-Rhin

départ place de la mairie direction salle polyvalente où il y aura une animation avec élection du couple princier.

2024-02-10 fin : 2024-02-10

Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



departure from the town hall square towards the multi-purpose hall where there will be an animation with the election of the princely couple

salida de la plaza del ayuntamiento hacia la sala polivalente donde habrá un espectáculo con la elección de la pareja de príncipes

start Rathausplatz Richtung Mehrzweckhalle, wo es ein Unterhaltungsprogramm mit Wahl des Prinzenpaares geben wird

