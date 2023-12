Rando & Trail – Entre Dunes et Bouchots Hillion Hillion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Hillion, 6 avril 2024

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07 . L’ association “Entre dunes et bouchots” vous donne rendez-vous pour l’édition 2024 du trail du même nom ! Un événement sur mesure pour les amateurs de courses à pied avec plusieurs parcours : du trail, de 11 à 69 km, des courses enfants, le “trail des Petiots” (environ 1.5 km), de la randonnée ou encore de l’ultra-trail. Au delà du challenge sportif, et quel que soit la course choisie, vous partirez à la découverte de la Baie de Saint-Brieuc : ses paysages côtiers et ses magnifiques points de vue avec l’immanquable Pointe des Guettes, sans oublier ses chemins forestiers et en bordure de rivière dans la vallée du Gouessant. Entre Dunes et bout de chou ! ​

Les enfants sont à l’honneur avec des courses qui leur sont dédiées le Samedi 6 avril, le samedi, la veille des épreuves des grands. Des parcours de 300m, 800m et 1500m vont leur offrir la meilleure des récréations. ‍♀️​ Sur inscription. .

