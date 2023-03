Les OISEAUX ÉLECTROS de Dany GOGLY LEBON HILLION, 30 mars 2023, Hillion.

Des « OISEAUX ÉLECTROS »

Je crée des oiseaux. La grande diversité des oiseaux enchante notre quotidien, offre toutes les fantaisies créatives.

Je me suis fixée la contrainte d’utiliser des appareils domestiques en fin de vie et les éléments qui les composent. Éléments électriques, électroniques, plastique… font partie de notre confort moderne mais sont aussi sources de pollutions, souvent aggravées, dès lors qu’ils ne sont pas traités dans de bonnes conditions.

Les objets récupérés sont démontés, cisaillés, meulés, positionnés avec soin pour donner la qualité d’une œuvre unique. Peint, vernis, présenté sous forme de sculpture, le banal appareil domestique, mis au rébus, trouve une destination surprenante et un éclat inattendu. Sublimé il attire l’attention, il questionne, permet de partager des connaissances et des pratiques, incite à la curiosité, à l’audace de créer, stimule l’ingéniosité, donne des émotions.

J’ouvre au public mon atelier et mon espace d’exposition. Situés en rez-de-jardin, ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

J’accueil les visiteurs dans les 20 m2 réservés à l’espace d’exposition de mes sculptures, essentiellement murales. J’explique ma démarche écologique, la nécessité de trier les déchets, de recycler ce qui peut l’être. Dans l’atelier, je présente les différentes étapes de création.

« L’oeil, songez à lui. Il boit la vie apparente pour en nourrir la pensée. Il boit le monde, la couleur, le mouvement, les livres, les tableaux, tout ce qui est beau et tout ce qui est laid, et il en fait des idées ». (Guy de Maupassant 1850-1893)

HILLION 7 Route de Saint-Guimond 22120 HILLION Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://danygoglylebon.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/dany.goglylebon.1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/danygoglylebon/ »}, {« type »: « email », « value »: « danygoglylebon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662885613 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T13:30:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

Oiseaux Récupération

©️Dany Gogly Lebon