Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 18:30:00

fin : 2024-01-06 21:30:00 . L’association “Entre dunes et bouchots” vous donne rendez-vous pour la 12e édition de “La Folle Néteï”, course nocturne au cœur de la Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc. Un événement sur mesure pour les amoureux de la nature puisque la quasi-totalité du parcours se déroule sur le GR®34, mythique sentier des douaniers au plus près de la mer. Dans une ambiance très ludique, dépassez-vous et faites vous plaisir à la lueur de vos frontales sur un parcours semé d’embûches : ponts de singe, escalier de bottes, toboggan, douves du château… Sensations garanties ! Sur inscription. . Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne

