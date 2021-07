Hillion : Breizh Comedy Tour Hillion, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Hillion.

Hillion : Breizh Comedy Tour 2021-07-07 – 2021-07-07

Hillion Côtes d’Armor

« Venez avec vos chaises de camping, on s’occupe du reste »

En mars 2021, Alexis Le Rossignol, humoriste et chroniqueur sur France Inter, rencontre Pierre Mainguy, propriétaire du bus à couchettes The Commodore Hostel. Autour d’un verre, ils décident de monter un spectacle itinérant à travers toute la Bretagne, pour célébrer la possibilité de jouer et de rire à nouveau.

+33 2 96 32 21 04

dernière mise à jour : 2021-06-25 par