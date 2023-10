Visite guidée du Hill Bar Lab HILLBAR Lab Villeneuve-d’Ascq, 22 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Le Hill Bar Lab

Visitez l’atelier de Corrado Barberis, artisan glacier chocolatier pâtissier. Après l’Italie et les États-Unis, c’est finalement à Villeneuve d’Ascq qu’il pose ses valises et son laboratoire de délicieuses glaces artisanales. Les produits utilisés sont authentiques et locaux. Découvrez comment le chocolat fondu, qu’il a laissé couler sur ses glaces artisanales pour créer la traditionnelle stracciatella italienne, l’a amené à devenir chocolatier.

• RV 17 rue Frenelet à Villeneuve d’Ascq

• Mercredis 22 novembre, 13 décembre, 24 janvier, 28 février et 27 mars de 11h à 12h

• 5€ sur inscription

• Réservation sur: https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visites-guidees-de-hillbar-lab-hiver-23-24

Informations au 06 08 93 19 26 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Hill Bar Lab © Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq