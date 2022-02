Hill Valley Café 2 la Mairie,Lailly en Val Lailly-en-Val Catégories d’évènement: Lailly-en-Val

Hill Valley, c’est 2 h de reprises pop-rock, d’énergie partagée, avec une envie non dissimulée de vous faire danser et chanter. Les plus grands standards pop-rock des 90’s, des hits que vous connaissez par cœur, REM, Blondie, Alanis Morissette, Oasis, Nirvana, Green Day et bien d’autres… Des surprises, de l’émotion, du rock, de la pop, de l’acoustique, bref, 2 h à ne rater sous aucun prétexte !!! —————— Le pass vaccinal sera demandé à l’entrée. —————— Concert proposé par les Tauliers.

gratuit (on fait passer le chapeau)

