Hilight Tribe + Watt The Fox La CLEF, 4 février 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Hilight Tribe + Watt The Fox

La CLEF, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

Au moment du premier confinement en mars 2020, **Hilight Tribe** était sur la scène de La CLEF pour créer son nouveau spectacle. Près de deux ans plus tard, nous pouvons enfin les retrouver ici. Cela fait déjà une vingtaine d’années (!) que nous suivons avec admiration le parcours de nos voisins sur une scène musicale dont ils ont été les principaux précurseurs, avec au compteur des centaines de concerts dans le monde entier. La Tribu – toujours au complet – délivre une techno acoustique orientée vers la Trance avec guitare, basse, batterie, didgeridoo, congas et autres instruments traditionnels venus des quatre coins de la planète, certains reliés à des effets en « real-time » générant des sons atypiques et expérimentaux. Partageant leur vision avec plusieurs générations de danseurs, de travellers et de libres penseurs, les musiciens sont connectés avec le dancefloor : à chaque concert le temps semble s’arrêter pour laisser place à l’intemporel. [www.facebook.com/HilightTribe](http://www.facebook.com/HilightTribe) [[https://youtu.be/eWgsVfMb3Xo](https://youtu.be/eWgsVfMb3Xo)](https://youtu.be/eWgsVfMb3Xo) **Watt The Fox** est un duo d’électro organique, mélangeant musique électronique et instruments traditionnels à leurs compositions avec une énergie novatrice et audacieuse. Didgeridoo, oud, sitar, violoncelle et autres instruments s’invitent et se mêlent aux percussions, beats, guitare et synthétiseurs du duo. Watt The Fox vous emporte vers un voyage inédit, un show puissant à la fois festif, groovy et psychédélique. [www.facebook.com/wtfxofficial](http://www.facebook.com/wtfxofficial) [https://youtu.be/B8r_Ptt1K-U](https://youtu.be/B8r_Ptt1K-U)

17€ plein / 14€ réduit / 10€ adhérents CLEF

Le retour des précurseurs de la Natural Trance : croisant pulsation d’aujourd’hui et sonorités ancestrales, elle vous propulsera très loin dans l’univers musical de la Tribu.

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



