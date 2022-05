HILIGHT TRIBE – Watt The Fox, 21 mai 2022, .

HILIGHT TRIBE – Watt The Fox

2022-05-21 – 2022-05-21

HILIGHT TRIBE • Trance • France

Explorateurs d’un monde sans frontières, HILIGHT TRIBE (FRA) nous invite au voyage avec son Natural Trance, véritable pont entre la musique tribale et le son de demain. Le groupe innove dans une musique electro-instrumentale où fusionnent guitare, basse, batterie, voix congas, djembé, didgeridoo et autres instruments des quatre coins de la planète. Sur scène, chaque instrument est joué en temps réel et relié à des capteurs ou effets, créant ainsi une alchimie entre sonorités modernes et ancestrales, le tout dynamité par un puissant “kick-bass”. Laissez place à l’intemporel et plongez dans une énergie survoltée !

Watt The Fox • Electro organique • France

Groupe d’électro organique, WATT THE FOX (FRA) nous emporte vers un voyage inédit, un show puissant, à la fois festif, groovy et psychédélique. Didgeridoo, oud, sitar, violoncelle et autres instruments d’invitent et se mêlent aux percussions, beats, guitare et synthétiseurs du duo.

Concert

info@9-9bis.com +33 3 21 08 08 00 http://9-9bis.com/

