HILIGHT TRIBE + SPACE NERDZ File7, 4 juin 2022, Magny-le-Hongre.

HILIGHT TRIBE + SPACE NERDZ

File7, le samedi 4 juin à 20:00

HILIGHT TRIBE : Depuis près de vingt ans, les membres d’Hilight Tribe parcourent la planète en passant un message de paix et d’unité entre les peuples et les cultures. Entièrement interprétée par des musiciens, leur natural trance est composée de rythmes et de sonorités aussi bien avant-gardistes qu’ancestrales. Batterie et basse sont la plate-forme d’expression pour la guitare, les percussions multiples et les chants (et autres instruments comme le sitar, le didgeridoo ou les tambours amérindiens…). Partageant leur vision avec plusieurs générations de danseur.se.s, de travellers et de libres penseur.se.s, les Hilight Tribe poursuivent leur trek musical sur les chemins de la trance dont chaque étape contribue à graver la légende de la Tribe. Chaque concert est une expérience sensorielle unique, où light show et immersion sonore décuplent les possibles sur le dancefloor. SPACE NERDZ : Si le steampunk avait une fin, il en resterait encore des traces sur et sous les masques de Space Nerdz. Dans un univers sombre et futuriste à la Jackson and his Computer Band, ces deux disciples de la musique électronique s’embarquent vers une trance psychédélique, teintée de phases electronica, de guitares saturées et de touches ethniques (façon Shpongle ou Infected Mushroom). Ils laissent dans leur sillage, SMAC et rave confondues, un live expérimental et visuel.

Tarif plein : 20€ / Tarif réduit : 17€ / Tarif abonné.e : 15€

Samedi 4 juin // 20h // Electro // Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T20:00:00 2022-06-04T22:30:00