Hilight Tribe 6Mic, 23 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Hilight Tribe

6Mic, le jeudi 23 septembre à 20:00

L’association Aix’Qui? en coréalisation avec 6MIC présentent: Hilight Tribe: Depuis près de vingt ans, les membres d’HILIGHT TRIBE parcourent la planète en passant un message de paix et d’unité entre les peuples et les cultures. Avec plus de 750 concerts à leur actif, 8 albums et un public qui les attend à chaque port, «La Tribe» jouit d’un succès international. Explorateurs d’un monde sans frontières, ces cinq musiciens et leur ingénieur son nous invitent au voyage avec leur Natural Trance, véritable pont entre la musique tribale et le son de demain. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ► 18 euros en prévente (+ frais de loc.) ► 20 euros sur place ► Petite restauration sur place possible ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Réservations: – [https://www.6mic-aix.fr/restaurant/](https://www.6mic-aix.fr/restaurant/) – [http://www.aixqui.fr/billetterie-2/](http://www.aixqui.fr/billetterie-2/) – [https://web.digitick.com/index-css5-aixqui-pg1.html](https://web.digitick.com/index-css5-aixqui-pg1.html)

18€ en pré-vente / 20€ sur place

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T20:00:00 2021-09-23T23:00:00