Hildegarde von Bingen une œuvre novatrice Guern, vendredi 24 mai 2024.

Hildegarde von Bingen une œuvre novatrice Guern Morbihan

Dans le cadre du festival Itinéraires en Morbihan musique et patrimoine, Anne Bertin-Hugault, pianiste, mezzo-soprano et pédagogue, nous invite à découvrir le monde d’Hildegarde von Bingen lors d’une conférence-concert dans l’écrin de la chapelle de Quelven.

Abbesse bénédictine du XIIe siècle, femme libre en paroles et en actes, Hildegarde de Bingen nous a transmis une œuvre considérable traités de physique et de médecine, conseils en alimentation, écrits et illustrations enluminées de visions, poésie, théâtre musical, correspondance parfois vigoureuse avec les grands de son époque.

Ce concert sera précédé d’une présentation de la chapelle et de l’orgue de Quelven. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 10:30:00

fin : 2024-05-24 12:30:00

Chapelle de Quelven

Guern 56310 Morbihan Bretagne accueil@admas.fr

