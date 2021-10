Paris Les Plateaux Sauvages île de France, Paris HILDA Les Plateaux Sauvages Paris Catégories d’évènement: île de France

▼ VAMPIRISATION ▼ Mme Lemarchand ne supporte pas la solitude et engage Hilda pour faire le ménage, s’occuper de ses enfants et lui tenir compagnie. Elle veut faire d’elle son employée, son amie, sa chose. Face à cette emprise, Hilda se mure dans le silence. Que possède la patronne de son employée ? Ses gestes automatiques, sa présence fantomatique et le droit de répéter son prénom à l’infini. L’essentiel d’Hilda – ses sentiments, ses pensées – lui échappe. Mme Lemarchand, comme tou·te·s les vampires, a besoin de chair fraîche… Texte Marie NDiaye Mise en scène Élisabeth Chailloux Scénographie et lumières Yves Collet et Léo Garnier Son Madame Miniature Vidéo Michaël Dusautoy Costumes Dominique Rocher Assistanat à la mise en scène Lucile Jegou Avec Gauthier Baillot, Natalie Dessay et Lucile Jegou Spectacles -> Théâtre Les Plateaux Sauvages 5 rue des Plâtrières Paris 75020

Les Plateaux Sauvages

