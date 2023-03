CHASSE AUX OEUFS ET VISITE GUIDÉE À LA CONTRÉE DES MINIS Hilbesheim TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Hilbesheim Catégories d’Évènement: Hilbesheim

Moselle

2023-04-07
Rue de Réding
Hilbesheim
Moselle

2023-04-07 10:00:00 – 2023-04-07 11:30:00

Moselle Hilbesheim . Vous participerez à la visite guidée de la ferme et de ses espaces naturels pédagogiques, puis vous réaliserez la fameuse chasse aux œufs dans le verger (à partir de 2 ans) ! N’oubliez pas votre petit panier !!!

L’animation est en extérieur, merci de prévoir une tenue adaptée.

La participation est payante pour les enfants à partir de 2 ans comme pour les adultes. L’inscription est obligatoire par mail ou sur internet. lacontreedesminis@gmail.com +33 7 86 40 73 07 https://lacontreedesminis.wordpress.com/ Hilbesheim

