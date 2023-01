Hiku Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Hiku Marseille 3e Arrondissement, 20 janvier 2023, Marseille 3e Arrondissement . Hiku 41 Rue Jobin Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Au Japon, des dizaines de milliers d’individus se retirent du monde pour vivre dans un isolement absolu, restant enfermés chez eux pendant des années. On les appelle les hikikomori.



Pendant quelques mois, les artistes ce sont immergé·es dans la vie d’une association de réinsertion de hikikomori et ont noué contact avec certains d’entre eux. Sous la forme d’un spectacle et d’une exposition, HIKU crée les conditions d’une rencontre à priori impossible : celle du public avec ces personnes qui ont fait l’expérience d’un retrait social radical.



Une proposition de Chroniques et en partenariat avec le festival Parallèle

