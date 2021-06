« Hikma » | Présentation chorégraphique 11 Conti – Monnaie de Paris, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

« Hikma » | Présentation chorégraphique

le samedi 3 juillet à 11 Conti – Monnaie de Paris

« Hikma » qui veut dire « sagesse et savoir » en langue arabe, est une création chorégraphique qui propose un voyage intérieur au cœur de l’orientalisme. Comme les artistes fascinés par ce mouvement du XVIIIe et XIXe siècle, cette pièce évoque des impressions, des images, des mouvements perçus dans les différents ouvrages en quête de passion exotique. Au milieu de Delacroix, Ingres, Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine, c’est à partir du livre de Khalil Gibran _Le prophète_ que les mouvements ont pris naissance. Puis, en revisitant des ballets comme La _Bayadère_ ou _Shéhérazade_, ces mouvements ont pris corps dans un contexte plus actuel et contemporain afin de traverser les âges. Aujourd’hui, au sein de la Monnaie de Paris, les mouvements traversent les lieux pour une expérience unique de communication universelle et de spiritualité vivante. « Là où va la main, le regard suit. Là où va le regard, l’esprit suit. Là où va l’esprit, l’émotion suit, et où naît l’émotion, se trouve la saveur, le goût esthétique » Nandikesvara, _The Mirror of Gestures_ 1917 _**Présentation chorégraphique par les élèves des classes de danse du cycle 3 du Conservatoire à Rayonnement départemental d’Issy-les-Moulineaux et les enseignants, MN Palud Dufour et M. Ohannessian.**_ _3 sessions de 20 minutes à 20h, 21h et 22h dans la Cour d’honneur de la Monnaie de Paris_

Entrée gratuite sur réservation d’un créneau sur la billetterie en ligne

Graver, modeler et sculpter les corps dansants dans le temple de la main et du geste.

11 Conti – Monnaie de Paris 11 quai de Conti 75006 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:30:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:30:00