HiHaHutte de Stilte Company La Hague, 29 avril 2022, La Hague.

HiHaHutte de Stilte Company Espace Culutrel de la Hague BEAUMONT-HAGUE La Hague

2022-04-29 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-29 20:10:00 20:10:00 Espace Culutrel de la Hague BEAUMONT-HAGUE

La Hague Manche La Hague

De Stilte Company offre aux petits comme aux grands une pépite sur le temps qui passe, les saisons et la Nature. Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages moutonneux, il y a une table… ou plutôt un lit, une montagne, une cabane, une maison, un lieu pour rêver, danser, créer…

Comme le battement d’ailes d’un papillon, les histoires s’épanouissent à travers la danse d’un couple qui évolue dans un univers délicat traversé par le temps : la rosée, le soleil, le vent, la pluie, la neige…

L’univers de Hihahutte, chorégraphie de la compagnie De Stilte, est celui du plaisir, du ludique, de la fantaisie spontanée. Tout s’y invente au fur et à mesure, au rythme des aventures des deux personnages (de l’eau coule, des objets flottent ou tombent, apparaissent, disparaissent), mais aussi de leurs mouvements : danse de deux corps qui s’éveillent, mêlés, emmêlés, qui paraissent parfois ne faire qu’un, danse du jeu (énergie d’une course-poursuite, élasticité et docilité d’un corps devenu pantin…

Les enfants sont éblouis, d’un bout à l’autre de ce spectacle d’une grande douceur.

A partir de 2 ans.

agdubost@lahague.com +33 2 33 01 93 60 https://www.espacecultureldelahague.com/

