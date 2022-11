Highway to Christmas – Concert de Noël Marseille 7e Arrondissement, 4 décembre 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Highway to Christmas – Concert de Noël

2022-12-04 – 2022-12-04

EUR Depuis plus de 15 ans, le Chœur Phocéen (Association Loi 1901) se produit dans des ouvrages lyriques au théâtre de l’Odéon, à Marseille. Depuis deux ans, nous élargissons nos horizons en nous représentant également dans d’autres lieux et dans des créations originales aux inspirations contemporaines afin de décloisonner notre pratique de l’art lyrique afin d’attirer un public plus large.



L’engagement et la rigueur artistique de nos 46 membres nous permet de développer un répertoire varié et exigeant. L’objectif étant de promouvoir l’art lyrique dans toute sa richesse, nous offrons un éventail représentatif de différents styles. Nous avons déjà participé à plus de 150 productions : des opérettes aux opéras comiques, de la renaissance au contemporain, des chants de Noël.



Au programme :

Pentatonix : Silent night – The first nowel – O Holy night (Alternance choeur doublé au piano. Vaughan-Wiiliams : Fantasia on christmas carols. Rutter : The Lord bless you and keep you – All Bells in paradise – Angel’s carol – Christmas Lullaby – Candlelight carol. Marc Henric : Agnus Dei.



​Choeur Phocéen

Petits chanteurs de la Major



Sabrina Kilouli, soprano

Davina Kint, soprano

Jean-François Baron, baryton

Valérie Florac, piano

Direction : Servane Lombard – Anne Perisse Dit Prechacq – Rémy Littolff









Un concert idéal pour se plonger dans la magie de Noël.

http://www.amisdesaintvictor.com/

Abbaye Saint-Victor de Marseille 3 rue de l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

