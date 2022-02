Highland Safari Hydre en scène Le Trait Catégories d’évènement: Le Trait

Seine-Maritime

Highland Safari Hydre en scène, 12 mars 2022, Le Trait. Highland Safari

Hydre en scène, le samedi 12 mars à 20:30

**Saint-Patrick’s Day !** Quelle chance de fêter la Saint-Patrick en compagnie du groupe celtique Highland Safari. Un univers rock celtique aux mélodies et chants traditionnels. Les six musiciens vous proposent un voyage en terre écossaise. Tous les ingrédients sont réunis pour se laisser emporter dans la danse ! **Batterie** : Farid Laakel Lead guitare, **Chant** : Constant Leclerc Cornemuse, **Chant, flûte** : Arnault Leportier **Cornemuse, chant, accordéon, bodhran, flûte** : Benoît-Emmanuel Ploux **Basse** : Thomas Baratte **Violon** : Vihuela Deshogues **Chant lead, guitare rythmique** : Guillaume Raynal

7€ à 12€

Saint Patrick’s day Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Trait, Seine-Maritime Autres Lieu Hydre en scène Adresse rue François Arago Le Trait, 76580 Ville Le Trait lieuville Hydre en scène Le Trait Departement Seine-Maritime

Hydre en scène Le Trait Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-trait/

Highland Safari Hydre en scène 2022-03-12 was last modified: by Highland Safari Hydre en scène Hydre en scène 12 mars 2022 Hydre en scène Le Trait Le Trait

Le Trait Seine-Maritime