Highland Games Bressuire, samedi 15 juin 2024.

Highland Games Bressuire Deux-Sèvres

Venez vivre un week-end à l’écossaise dans l’enceinte du château médiéval de Bressuire pour découvrir les jeux de force traditionnels écossais les « Highland Games ».

2 compétitions principales seront à l’honneur: Une première mondiale, le championnat du Monde de Highland Games mixte IHGF avec 8 nations représentées et une compétition féminine open internationale. Les pipe bands et les danseuses écossaises et irlandaises compléteront cette ambiance si particulière des Highland Games, sans compter un groupe de Gaïta.

Concert le samedi soir en nocturne avec The Celtic Social Club. .

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

Château

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine alro7861@gmail.com

