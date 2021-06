Paris Parc Montsouris Paris High Tree Sound System, animations musicales Parc Montsouris Paris Catégorie d’évènement: Paris

High Tree Sound System, animations musicales Parc Montsouris, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

de 18h à 19h

Le dimanche 4 juillet 2021

de 18h à 19h

gratuit

HIGH TREE SOUND SYSTEM, un concept itinérant, autonome (alimenté par énergie solaire) offrant une découverte musicale et culturelle. High Tree est une association basée à Paris qui a pour but de recréer un lien entre les hommes et leur environnement. Composée d'arboristes-grimpeurs, d'animateurs nature, de vidéastes, de musiciens, l'association invite le public à porter un regard nouveau sur la nature.

Contact :High Tree https://www.hightree.fr/ https://www.facebook.com/hightree.fr Animations -> Autre animation Insolite;Musique;Plein air

