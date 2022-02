High Side Ride Festival 2022 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues, 3 juin 2022, Saint-Martin-de-ValgalguesSaint-Martin-de-Valgalgues.

Qu’est-ce qu’on fait au High Side Ride Festival ? On se retrouve entre passionnés et avec l’équipe High Side, dans un environnement unique, sur le Pole Mécanique d’Alès. Deux groupes de personnes :- Les RIDERS : ils viennent pour rouler avec leur moto et apprendre avec des instructeurs de très haut niveau : – Roulage Piste Vitesse : les pilotes sont répartis en 4 groupes de niveau (Première Fois, Débutants, Intermédiaires, Confirmés) pour des sessions de 15 minutes, sur le circuit de Vitesse. Les journalistes de High Side ainsi que 2 moniteurs de renom sont là pour les conseiller et rouler avec eux. – Stage Maxi-Trails : sur asphalte et en off-road, Tom Barrer apprend à ses élèves à maitriser leur trail dans toutes les conditions. Le stage se déroule sur 2 jours (vendredi et samedi) ou 1 journée (dimanche).- Stage de Conduite sur Route : sur la piste de rallye (qui reproduit une route fermée à la circulation), 2 formateurs choisis par High Side inculquent leurs méthodes de pilotage pour rouler de façon plus propre et sûre.- Les VISITEURS : ils viennent pour passer un moment au cœur de High Side, en vrai ! Au programme : – La présence des animateurs de High Side : Bader, Franck, Ponpon et Adrian sont là pour prendre une photo et papoter. Ça promet des échanges passionnés et passionnants !- Des essais de motos : des constructeurs font essayer leurs nouveautés sur les magnifiques routes des Cévennes. Modalités d’inscription à suivre.- Un village d’exposants : triés sur le volet par High Side, vous y retrouvez de la nouveauté, de la belle machine et des accessoires immanquables.- Un coin chill High Side : exposition de machines mythiques, ambiance unique, food-trucks à thème, buvettes… Tout ce qu’il faut pour passer un bon moment autour de notre passion !- Des soirées endiablées : la scène du High Side Ride Festival accueillera un concert de rock le vendredi soir et une guest-star, diplômée du poser de genou dans 1 Star 1 Slider : Lord Kossity, le samedi soir. ​​​​​​​- Des baptêmes extrêmes : présentée en exclusivité pour le High Side Ride Festival, la Kawasaki ZH2 Thorn Bikes (240 chevaux à la roue…) emmènera les plus courageux d’entre vous pour 3 tours du circuit de Vitesse, avec aux commandes un animateur High Side. Inscription supplémentaire nécessaire.*Infos pratiques :- Rendez-vous du 03 au 05 juin 2022- Où? : Pôle Mécanique Alès Cévennes à St Martin de Valgalgues- Quand ? : Horaires détaillées à venir- Tarifs d’entrée sur le Festival : Gratuit pour les moins de 18 ans, Pass 1 jour Adultes à 10 euros, Pass 3 jours Adultes à 20 euros- /! Les tarifs d’entrée ne comprennent que l’accès au site et aux animations gratuites, les baptêmes/stages et autres animations payantes sont en sus- Informations complémentaires et achat des billets sur le site de l’organisateur : http://www.highside-moto.com/

emission.highside@gmail.com http://www.highside-moto.com/

dernière mise à jour : 2022-02-07 par