Une soirée placée sous le signe du psychédélisme, avec les explorations en terres électroniques menées par High Season, duo formé par Chloé et Ben Shemie, et les mélodies sucrées de Panda Bear & Sonic Boom, hommages rétrofuturistes aux premiers jours bénis du rock et de la pop.

1/ High Season (Chloé & Ben Shemie)

Figure majeure des musiques électroniques et du clubbing, Chloé a le goût des horizons nouveaux et des rencontres. En 2019, c’est avec la percussionniste classique Vassilena Serafimova qu’elle s’affichait à Days Off pour une création inédite. Cette année, Chloé s’associe à une autre tête chercheuse, le musicien canadien Ben Shemie, fondateur de Suuns, l’un des rares groupes à écrire le rock au présent, à coup d’hybridations soniques. Les deux s’étaient déjà croisés en 2017 sur le troisième album de Chloé et se sont retrouvés pour travailler sur The Call, disque imaginé comme une conversation ludique et curieuse, qui appelle autant le mouvement que la rêverie. Entre house et ambient, The Call porte aussi le témoignage de sa conception au fil de l’eau, avec une étonnante mise en musique d’échanges entre les artistes. Un dialogue qui se prolonge aujourd’hui sur scène.

2/ Panda Bear & Sonic Boom

Ce sont deux légendes, ni plus ni moins, qui vont fouler cet été la scène de la Cité de la musique. Cofondateur d’Animal Collective, le multi-instrumentiste américain Panda Bear triture la pop en tous sens depuis deux décennies, sous l’influence des musiques électroniques les plus audacieuses. Le musicien anglais Sonic Boom a pour sa part consacré sa vie au rock psychédélique, avec le groupe Spacemen 3 qu’il cofonde en 1982 puis au fil d’innombrables aventures musicales, sous différentes identités (Spectrum, E.A.R.) et à différents postes (producteur affûté, on lui doit notamment le meilleur album de MGMT). Le fruit de leur rencontre, ce sont les 9 chansons étonnamment pop de Reset, paru l’an passé, hommage aux tubes des Beach Boys ou de Phil Spector porté par un traitement sonore étourdissant.

Philharmonie de Paris