Rennes Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes HIGH-LOW Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

HIGH-LOW Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne, 16 novembre 2021, Rennes. HIGH-LOW

du mardi 16 novembre au jeudi 27 janvier 2022 à Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne

La station polaire française Dumont d’Urville dessinée, pour parties, par l’ingénieur Vladimir Bodiansky au début des années 60, a été entièrement relevée en 2020 par des architectes, artistes, chercheurs et enseignants en architecture, en vue de sa rénovation et transformation. Sont présentés ici une partie de cette mission de relevé des constructions et équipements existants de la station Dumont d’Urville, sous forme de dessins, manuscrits, protocoles photographiques, cartes et plans masse réalisés in situ. L’ambition du projet de transformation de la station Dumont d’Urville, est de rendre cette station de recherche antarctique, entièrement décarbonée à l’horizon 2050 au service de la science. Avec la collaboration des architectes Jérôme Guéneau, Catherine Proux , L.A.B. et l’atelier d’ingénierie T/E/S/S/, Eléments Ingénieries, Jean Marc Hueber, physicien. Avec l’aimable soutien de l’Institut Polaire Paul-Emile Victor (IPEV) et de Jérôme Chapellaz son directeur. Avec le soutien de l’entreprise SCOBAT.

Entrée libre

Une exposition de Catherine Rannou architecte, artiste multi-média, et Doris Thuillier photographe invité. Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne 8 rue du Chapitre 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T19:00:00 2021-11-16T21:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T18:30:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T18:30:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T18:30:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T18:30:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T18:30:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T18:30:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T18:30:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T18:30:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T18:30:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T18:30:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T18:30:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T18:30:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T18:30:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T18:30:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T18:30:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T18:30:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T18:30:00;2022-01-03T09:00:00 2022-01-03T18:30:00;2022-01-04T09:00:00 2022-01-04T18:30:00;2022-01-05T09:00:00 2022-01-05T18:30:00;2022-01-06T09:00:00 2022-01-06T18:30:00;2022-01-10T09:00:00 2022-01-10T18:30:00;2022-01-11T09:00:00 2022-01-11T18:30:00;2022-01-12T09:00:00 2022-01-12T18:30:00;2022-01-13T09:00:00 2022-01-13T18:30:00;2022-01-17T09:00:00 2022-01-17T18:30:00;2022-01-18T09:00:00 2022-01-18T18:30:00;2022-01-19T09:00:00 2022-01-19T18:30:00;2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T18:30:00;2022-01-24T09:00:00 2022-01-24T18:30:00;2022-01-25T09:00:00 2022-01-25T18:30:00;2022-01-26T09:00:00 2022-01-26T18:30:00;2022-01-27T09:00:00 2022-01-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Adresse 8 rue du Chapitre 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne Rennes