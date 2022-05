High by the phlegme Marseille 1er Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 1er Arrondissement.

High by the phlegme Rond-Point Projects Room 36 Rue Ferrari Marseille 1er Arrondissement

2022-05-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-16 19:00:00 19:00:00 Rond-Point Projects Room 36 Rue Ferrari

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le flegme (aussi appelé lymphe ou pituite) fait partie des quatre substances constitutives du corps correspondant aux quatre éléments fondamentaux : sang et air, bile jaune et feu, bile noire et terre, flegme et eau.



Subtilement dosées. En elles s’articulent la matière du monde, le rythme des saisons, les flux de la vie qui bouillonnent sous la membrane de la peau, les configurations psychiques et émotionnelles. Nos tempéraments expriment les excès de nos humeurs. Comme soudainement la difformité d’une glaire, d’un crachat, une affection, une posture bancale, un enthousiasme démesuré.



La théorie aujourd’hui reléguée au rang des antiquités, nos humeurs, nos états d’âme et de corps, persistent dans tous leurs déséquilibres.



Les pièces sculpturales de Cécile Bouffard déploient dans l’espace leurs formes galbées, mouvantes, s’accrochent, dansent sur les murs, se lovent dans les interstices, exprimant par leur humeur flegmatiquement exaltée une forme de résistance souple, et joyeuse.`

