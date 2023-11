Balade transfrontalière Hierges, 18 novembre 2023, Hierges.

Hierges,Ardennes

GROUPE 1 au départ de HIERGES à 13h – Parking face à la mairie, rue du cimetière.GROUPE 2 au départ de DOISCHE (B) à 13h30 – Eglise du village, rue Martin Sandron (parking à l’arrière de la maison communale située en face). Visite commentée de l’exposition St-Jacques et de l’ancien cimetière de Doische. Parcours du chemin de St-Jacques (5 kms). Verre de l’amitié avec le témoignage de Mr Renaud Degueldre qui a parcouru plus de 2000 kms entre Dinant et Compostelle. SUR RÉSERVATION : Participation aux frais : 10€/personne (gratuité jusque 16 ans)..

GROUP 1 from HIERGES at 1pm – Parking opposite the town hall, rue du cimetière.GROUP 2 from DOISCHE (B) at 1:30pm – Village church, rue Martin Sandron (parking behind the town hall opposite). Guided tour of the St-Jacques exhibition and the old Doische cemetery. Route of the Chemin de St-Jacques (5 kms). Verre de l’amitié with a talk by Mr Renaud Degueldre, who walked over 2000 kms between Dinant and Compostelle. ON RESERVATION: Participation fee: 10€/person (free for children under 16).

GRUPO 1 salida de HIERGES a las 13:00 h – Aparcamiento frente al ayuntamiento, rue du cimetière.GRUPO 2 salida de DOISCHE (B) a las 13:30 h – Iglesia del pueblo, rue Martin Sandron (aparcamiento frente al ayuntamiento). Visita guiada de la exposición St-Jacques y del antiguo cementerio de Doische. Paseo por el Camino de Santiago (5 km). Copa de la amistad con el testimonio del Sr. Renaud Degueldre que recorrió más de 2000 kms entre Dinant y Compostela. CON RESERVA: Cuota de participación: 10€/persona (gratuita para menores de 16 años).

GRUPPE 1 ab HIERGES um 13 Uhr – Parkplatz gegenüber dem Rathaus, rue du cimetière.GRUPPE 2 ab DOISCHE (B) um 13:30 Uhr – Dorfkirche, rue Martin Sandron (Parkplatz hinter dem gegenüberliegenden Gemeindehaus). Kommentierte Besichtigung der St-Jacques-Ausstellung und des alten Friedhofs von Doische. Strecke des Jakobswegs (5 kms). Freundschaftsumtrunk mit dem Bericht von Herrn Renaud Degueldre, der über 2000 km von Dinant nach Compostela zurückgelegt hat. AUF RESERVIERUNG: Unkostenbeitrag: 10/Person (bis 16 Jahre kostenlos).

