Brocante Hierges, 17 septembre 2023, Hierges.

Hierges,Ardennes

La brocante se déroulera dès 9h jusqu’à 18h. Pour les exposants intéressés : Emplacement gratuit. Réservation au 06 08 85 37 71 ou mairie.hierges@wanadoo.fr Bienvenue à toutes et tous….

2023-09-17

Hierges 08320 Ardennes Grand Est



The flea market will run from 9am to 6pm. For interested exhibitors: Free space. Reservations on 06 08 85 37 71 or mairie.hierges@wanadoo.fr Welcome to all…

El mercadillo funcionará de 9.00 a 18.00 horas. Para los titulares de puestos interesados: Espacio libre. Las reservas se pueden hacer llamando al 06 08 85 37 71 o mairie.hierges@wanadoo.fr Bienvenidos a todos…

Der Flohmarkt findet ab 9 Uhr bis 18 Uhr statt. Für interessierte Aussteller: Kostenloser Standplatz. Reservierung unter 06 08 85 37 71 oder mairie.hierges@wanadoo.fr Willkommen…

Mise à jour le 2023-08-20 par Ardennes Tourisme