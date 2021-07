Sceaux Cité scolaire Marie-Curie Hauts-de-Seine, Sceaux « Hier et aujourd’hui » à la cité scolaire Marie-Curie Cité scolaire Marie-Curie Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux

« Hier et aujourd’hui » à la cité scolaire Marie-Curie Cité scolaire Marie-Curie, 17 septembre 2021, Sceaux. « Hier et aujourd’hui » à la cité scolaire Marie-Curie

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Cité scolaire Marie-Curie

Cette exposition photographique met en comparaison les cartes postales de l’inauguration de la cité scolaire en 1937 et des photos actuelles des mêmes lieux pris sous les mêmes angles de vue par les élèves de Première Arts Plastiques.

Exposition à découvrir depuis l’espace public

Cité scolaire Marie-Curie 1 Rue Constant Pilate 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T00:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00

