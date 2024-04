Hidden Rhythms invite ojoo & Modern Collapse Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, vendredi 24 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-24 20:00 – 23:30

Gratuit : non Entrée prix libre.

Influencé par la culture électronique anglaise (notamment bass et break music), le collectif organisateur d’événements officie depuis 2015. Pour honorer cette Carte Blanche, Hidden Rhythms convie la Bruxelloise d’adoption ojoo (dancehall, dub) et le duo parisien adepte de break Modern Collapse. Une danse doublée des DJ sets de Soa420 (Zone Rouge) et des résidents Slodki et Nitrosorry. ojoo – DJ set – Dancehall, dub : Née au Maroc et désormais basée à Bruxelles, ojoo (anciennement ojoo Gyal) s’est forgée une solide réputation en jouant à travers l’Europe. Ses mix mélangent le dancehall old school à ses mutations les plus futuristes et revisitent le dub, le reggaeton, le dembow et la grime. Modern Collapse – Live – Breaks : Modern Collapse est un duo basé à Paris, composé de Hugo Fabry et Gabriel De Sercey. Caractérisés par une profonde fascination pour l’hybridation, ils mélangent avec nostalgie les débuts de l’électronique avec la culture post-club contemporaine. La palette de production de Modern Collapse leur permet de composer de la musique pour club, des performances live (A/V, live batterie..) et d’écrire de la musique de films. Soa420 B2B Nitrosorry – DJ set – Bass, dancehall : Née au sein d’une famille musicienne franco-malgache, Soa420 grandit entourée de sonorités afrobeats, R&B et reggae. C’est pour restituer cet héritage familial qu’elle aborde les thématiques de l’identité afro-descendante et l’impact des minorités dans les musiques électroniques. Basses caverneuses, breakbeat percutant, dancehall langoureux ou trap sombre : un croisement des genres à l’image de sa pluralité culturelle. Elle sera à cette occasion en B2B avec Nitrosorry, résident d’Hidden Rhythms, qui amènera ses tracks aux influences UK bass, baile funk, R&B, Dembow et reggaeton. Slodki – DJ set – Dubstep, breaks : À la tête de la chaîne de mix et de l’émission Hidden Rhythms, Slodki est un adepte de l’univers bass UK, mais également de musiques expérimentales. Il articule ses sets de manière sinusoïdale, enchaînant rythmiques effrénées et moments de respiration, laissant ainsi place à la pleine expression de ses diverses influences.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.trempo.com/evenement/hidden-rhythms-invite-ojoo-modern-collapse/