Hidden People Maison du livre,de l’image et du son, 21 janvier 2022, Villeurbanne. Hidden People

Maison du livre, de l’image et du son, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Hidden People, c'est un duo : Mélissa Acchiardi et Aëla Gourvennec. Un violoncelle, une batterie, un synthé, deux voix qui se mélangent dans des espaces oniriques. Ça ressemble à des chansons douces ou grinçantes, légères ou urgentes, certains disent abrasives, chacune là comme pour laisser entendre ce qui se cache derrière les fenêtres fermées : un lac islandais, une femme en colère, un personnage sorti de Twin Peaks, un crépuscule nordique, les portes d'une prison, une simple question… En préambule, venez raconter vos rêves aux musiciennes mercredi 12 janvier de 11h à 13h, elles les emporteront avec elles et vous les rendront lors du concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:30:00

