HIDALGO DISCO – Quartier Libre invite Mala Ika L’Alimentation Générale, 30 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 30 septembre 2021

de 20h à 1h

gratuit

HIDALGO DISCO Pas une portée politique, mais une portée poétique. HIDALGO DISCO Pas une portée politique, mais une portée poétique. Dans cette fête où s’entremêlent synthés enivrants et néons rutilants, Nul ne préside, mais l’Amour réside Dans le bouillon de la capitale, le temps d’un soir, enfilons notre meilleur second degré et embrassons l’Hidalgo Disco : échappons-nous dans la chaleur de l’Italo, dans le groove de la Nu, et dans l’épaisseur de la Dark Disco Parisienne Pour valser avec les lasers sous le feux ardent des projecteurs, Quartier Libre se fait une joie d’inviter la vibrante Mala Ika pour un Thursday Fever aux allures de samedi fiévreux Concerts -> Électronique L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)

Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Électronique Musique

2021-09-30T20:00:00+02:00_2021-10-01T01:00:00+02:00

