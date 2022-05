Hic Svnt Dracones Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

"Hic svnt dracones" (en latin, littéralement, "Ici sont des dragons") est une expression apparaissant en cartographie médiévale, utilisée pour désigner des territoires encore inconnus ou dangereux. Elle imite en cela une pratique courante consistant à dessiner des serpents de mer et autres créatures mythologiques dans les zones vierges d'une carte.

