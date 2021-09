Hiboux – Les 3 points de suspension Le Kiwi (ex-Centre culturel), 24 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Hiboux – Les 3 points de suspension

du mercredi 24 novembre au jeudi 25 novembre à Le Kiwi (ex-Centre culturel)

Autour d’une table ronde, trois musiciens/comédiens et un conseiller funéraire explorent les relations qui nous unissent aux disparu·e·s. Ils nous invitent à plonger dans un monde où vivant·e·s et mort·e·s bricolent, à partir de leurs héritages, pour leur permettre de mieux vivre ensemble. On y parle avec tendresse et humour de la mort, de croyances, de rites et cérémonies, de spiritisme, de passé et de futur, d’immortalité et d’éternité. Depuis près de vingt ans, Les 3 Points de suspension explorent sans vergogne les thèmes qui font la spécificité de notre monde contemporain. Hiboux est un spectacle-expérience pour créer ensemble avec humour et dérision de nouvelles relations avec nos rituels mortuaires et nos fantômes.

14 € · 8 € · 5€

Cérémonie funéraire drolatique

Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



2021-11-24T20:00:00 2021-11-24T21:30:00;2021-11-25T20:00:00 2021-11-25T21:30:00