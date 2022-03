Hibernarock, Concert dessiné Floren Marchet Elliot Royer Saint-Flour Saint-Flour Catégories d’évènement: Cantal

Saint-Flour

Hibernarock, Concert dessiné Floren Marchet Elliot Royer Saint-Flour, 8 mars 2022, Saint-Flour. Hibernarock, Concert dessiné Floren Marchet Elliot Royer Volzac Lycée agricole Louis Mallet Saint-Flour

2022-03-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-08 21:30:00 21:30:00 Volzac Lycée agricole Louis Mallet

Saint-Flour Cantal Saint-Flour EUR 10 10 Concert dessiné – Chanson

Cette lecture musicale et dessinée est à la croisée du premier roman de Florent Marchet, Le monde du vivant (Stock), et de l’univers du dessin et du graphisme d’Elliot Royer. +33 4 71 60 32 02 https://www.hibernarock.fr/event/florent-marchet-et-elliot-royer/ Volzac Lycée agricole Louis Mallet Saint-Flour

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Saint-Flour Autres Lieu Saint-Flour Adresse Volzac Lycée agricole Louis Mallet Ville Saint-Flour lieuville Volzac Lycée agricole Louis Mallet Saint-Flour Departement Cantal

Saint-Flour Saint-Flour Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-flour/

Hibernarock, Concert dessiné Floren Marchet Elliot Royer Saint-Flour 2022-03-08 was last modified: by Hibernarock, Concert dessiné Floren Marchet Elliot Royer Saint-Flour Saint-Flour 8 mars 2022 Cantal Saint-Flour

Saint-Flour Cantal