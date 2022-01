Hi Kids ! Bibliothèque de Mouzillon Mouzillon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Bibliothèque de Mouzillon, le samedi 2 avril à 10:00

Venez écouter les contes et histoires lues par Véronique, pour découvrir et vous initier à l’anglais ! [[https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)](https://bibliotheques.cc-sevreloire.fr/)

Ouverture des inscriptions un mois avant l’évènement

Contes en anglais Bibliothèque de Mouzillon 15 route d’Ancenis, Mouzillon Mouzillon Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T11:00:00

