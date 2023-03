Portes ouverte de la carrosserie HH Services HH Services Carrosserie Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Portes ouverte de la carrosserie HH Services HH Services Carrosserie, 1 avril 2023, Strasbourg. Portes ouverte de la carrosserie HH Services 1 et 2 avril HH Services Carrosserie L’atelier HH Services, spécialisé en restauration de carrosserie de véhicules de collections ouvre ses portes pour permettre la découverte de ce métier peu connu.

Toute l’équipe est mobilisée afin de vous présenter notre savoir-faire de tôlier-formeur, reconnu comme patrimoine immatériel depuis 2021, nos outils et les véhicules présents.

La visite est libre pour permettre à chacun d’évoluer à son rythme, prendre des photos, découvrir l’atelier, tout en nous consultant pour davantages d’informations. Aucune réservation est à prévoir. HH Services Carrosserie 2 rue du rhin napoléon Strasbourg 67017 Musau Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://carrosserie-hh.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/carrosseriehhservices/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/carrosserie_hh_services/?hl=fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0388617024 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@carrosserie-hh.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T13:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 véhicules anciens carrossier Xing Wei

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu HH Services Carrosserie Adresse 2 rue du rhin napoléon Ville Strasbourg Departement Bas-Rhin Lieu Ville HH Services Carrosserie Strasbourg

HH Services Carrosserie Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Portes ouverte de la carrosserie HH Services HH Services Carrosserie 2023-04-01 was last modified: by Portes ouverte de la carrosserie HH Services HH Services Carrosserie HH Services Carrosserie 1 avril 2023 HH Services Carrosserie Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin