Zénith de Toulouse, le samedi 1 avril 2023 à 20:00 Deux décennies après son inoubliable tournée en solitaire, Hubert Félix Thiéfaine revient sur scène dans une formule acoustique. Reprenant sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié quatre de ses musiciens à l’accompagner sur scène. Au programme de ce tour de chant, des arrangements épurés et une setlist faisant la part belle aux classiques intemporels, à la redécouverte de quelques joyaux méconnus, entre autres réjouissances… L’occasion également de retrouver HFT dans des salles à taille humaine, comme pour un retour à l’essentiel ! Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre, plus universelle et poétique que jamais. Producteur : ARACHNEE PRODUCTIONS Parking: A,B,C,D,H

Pop / Rock / Blues – Variété française

