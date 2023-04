HEYOKA : grand carnaval musical et dansé, orchestré par la Cie Pernette Parvis de la BNF, 10 juin 2023, Paris.

Le samedi 10 juin 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

La Coopérative De Rue et De Cirque et la Compagnie Pernette proposent HEYOKA : Grand carnaval musical et dansé, pour une centaine d’amateur.ices et des danseur.ses professionel.les de 7 à 77 ans !

« Fais ce que tu voudras », proclame le carnaval ! Heyoka est la quête d’un espace d’ivresse collective… organisée !

L’envie est de faire resurgir une tradition d’hommes et de femmes sauvages. Encourager la verve critique et dénonciatrice, et orchestrer le tout en un carnaval, masqué, costumé et définitivement dansé. . . .

Avec la complicité de plusieurs groupes : scolaires, groupe d’amateur.ices, d’indépendant.es, la compagnie Pernette vient à la rencontre des futurs carnavalier.es. Ces dernier.es, lors d’une préparation au long cours, trouveront leur identité de « clique » autour d’une seule thématique : l’abandon de nos peurs et des éléments malveillants qui empoisonnent nos vies ! Maquillage, coiffes, costumes et chorégraphies seront travaillés et préparés par groupes pour une métamorphose totale.

POUR PARTICIPER :

EN GROUPE



C’est rejoindre le groupe amateur.ices qui défilera avec les danseur.ses .

Vous vous engagez sur 17 heures d’ateliers (groupe de 30 personnes-ados/adultes) et participez à la déambulation le 10 juin.

Samedi 1er avril . 14h/18h RueWATT (costume)

Samedi 15 avril . 14h/18h RueWATT (costume)

Samedi 27 mai . 14h/18h RueWATT (danse)

Dimanche 28 mai . 11h/16h RueWATT (danse)

Jeudi 8 juin à partir de 19h . Répétition générale

EN INDÉPENDANT.E



C’est se préparer de son côté, à votre rythme grâce à des tutos et participez à la grande danse finale le 10 juin.

Fabrication de coiffes : https://www.youtube.com/watch?v=jIXnyGKNL2U

Danse du réveil : https://www.youtube.com/watch?v=nzKBISXiN5I

Danse de la contagion : https://www.youtube.com/watch?v=vvQtTOxcUJY

> 2 ateliers sont ouverts pour celles et ceux qui veulent répéter en groupe :

Jeudi 1er et vendredi 9 juin, 19h/20h · RueWATT

. . .

>> RENDEZ-VOUS FINAL SAMEDI 10 JUIN à 18h – PARVIS DE LA BNF, site François Mitterrand, Paris 13 – GRATUIT

INSCRIPTIONS ATELIERS / INFOS :



reservation@2r2c.coop / 01 46 22 33 71 / www.2r2c.coop

Les ateliers sont gratuits et ont lieu RueWATT – 18 rue Watt, Paris 13

Parvis de la BNF Site François Mitterand (vers le MK2) 75013 Paris

Contact : https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/heyoka-cie-pernette https://www.facebook.com/de.decirque https://www.facebook.com/de.decirque

@YvesPetit