Plongez dans la musique urbaine mauritanienne avec Heydi’s Band le 1er avril au 360 Paris Music Factory ! DISTRIBUTION HEYDI SIBIRI Chant Ce groupe est l’un des premiers à se lancer dans le mouvement Hip-Hop (Rap) naissant au pays du million de poètes. Il s’illustre dans ce groupe aussi bien par son timbre vocal que par son déhanché. Après une riche carrière avec ce groupe, qui a fait son temps les beaux jours de la musique urbaine mauritanienne, Heydi se lance dans une carrière solo en 2004. Avec cette carrière solo naissante, Heydi change aussi de registre musical, il adopte un style musical inspiré de la musique Maure, du bluzz et de la word music. Cet authentique fils du désert balade ses fans dans une musique nomade empreinte des rythmes ouest africain. Qu’il soit accompagné par une Kora ou le Tidinit, Heydi aime surprendre son public. Avec le Heydi’s Band, le voyage musical est assuré. Cette originalité musicale lui ouvre les portes de différents festivals en Europe. De l’Espagne en Belgique en passant par la France, Heydi accompagné de son orchestre, étale son talent au grand plaisir des mélomanes. Il enchaine aussi les featurings avec des artistes de renoms. C’est ainsi qu’en 2010, Heydi figure parmi les invités de Youssou Ndour pour ses mythiques concert à Bercy. En parallèle, Heydi travaille sans cesse à la composition de ses morceaux, avec comme fil conducteur l’éducation à tolérance. En 2014, Heydi crée de façon officielle son groupe Heydi’s Band. Il enchaine des scènes à Mantes La Jolie, Strasbourg, aux salons Wilson à Paris, au New Moorning. En 2015 participe au festival e Viry Chatillon. Ce festival multiculturel ouvre au Heydi’s Band de jouer avec des artistes d’un autre genre musical. Il y fusionne un genre musical alliant l’Afrotrap et la musique traditionnelle africaine. Dans la foulée Heydi qui a déjà différents singles, a entamé l’enregistrement de son album WATANY MAURITANIE : un hymne à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Ouverture des portes 30 minutes avant le concert. LE 360 Paris music factory 32, rue Myrha Paris 75018 Contact : https://le360paris.com/ Concert;Musique

