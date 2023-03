Circles – Jocelyn Mienniel Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan Catégories d’Évènement: Isère

Meylan

Circles – Jocelyn Mienniel Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, 31 mars 2023, Meylan. Circles – Jocelyn Mienniel Vendredi 31 mars, 20h00 Hexagone Scène Nationale Arts Sciences 6 à 23€ Hexagone Scène Nationale Arts Sciences 24 Rue des Aiguinards, 38242 Meylan Meylan 38242 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/circles-jocelyn-mienniel »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:00:00+02:00 – 2023-03-31T21:00:00+02:00

2023-03-31T20:00:00+02:00 – 2023-03-31T21:00:00+02:00 création vidéo musique d’asie

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Meylan Autres Lieu Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Adresse 24 Rue des Aiguinards, 38242 Meylan Ville Meylan Departement Isère Lieu Ville Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan

Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meylan/

Circles – Jocelyn Mienniel Hexagone Scène Nationale Arts Sciences 2023-03-31 was last modified: by Circles – Jocelyn Mienniel Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Hexagone Scène Nationale Arts Sciences 31 mars 2023 Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan Meylan

Meylan Isère