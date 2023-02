HEXAGONE MMA THEATRE ANTIQUE, 28 juillet 2023, ORANGE.

HEXAGONE MMA THEATRE ANTIQUE. Un spectacle à la date du 2023-07-28 à 20:30 (2023-06-03 au ). Tarif : 19.0 à 129.0 euros.

FINAL ROUND PRODUCTIONS présente HEXAGONE MMAAprès Dubai et l’Allemagne, la ligue européenne professionnelle HEXAGONE MMA est de retour en France ! Diffusé dans plus de 150 pays dans le monde, HEXAGONE MMA est le rendez-vous MMA de l’année avec des championnats du monde, des matches internationaux et de nombreux super fights.

THEATRE ANTIQUE ORANGE Rue Madeleine Roch Vaucluse

