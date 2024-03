HEXAGONE MMA ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou, samedi 29 mars 2025.

HEXAGONE MMA ARENA FUTUROSCOPE Pour la troisième année consécutive, HEXAGONE MMA posera sa cage à l’Arena Futuroscope.Au vu du succès des précédentes éditions, HEXAGONE MMA a choisi de s’inscrire dans la durée à Poitiers, et prévoit d’y proposer un show exceptionnel.Le 29 mars 2025, une dizaine de combats se succéderont donc dans la cage, pour plus de 4h de spectacle et de haut niveau.Comme à son habitude, HEXAGONE MMA réunira à Poitiers les meilleurs combattants du moment, incluant de nombreux athlètes locaux…Pour couronner le tout, un titre de champion du monde sera également mis en jeu, dans un catégorie de poids qui reste à déterminer. Le show s’annonce total !Places à partir de 39 euros

Tarif : 39.00 – 199.00 euros.

Début : 2025-03-29 à 19:00

ARENA FUTUROSCOPE AVENUE DU FUTUROSCOPE 86360 Chasseneuil Du Poitou 86