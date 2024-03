HEXAGONE MMA 18 PALAIS DES SPORTS ANDRE BROUAT Toulouse, samedi 8 juin 2024.

HEXAGONE MMA 18 PALAIS DES SPORTS ANDRE BROUAT Début combat amateur : 17h – Début combat pro : 19h45 – Show principal : 20h30Pour la première fois de son histoire, HEXAGONE MMA débarque à Toulouse !Samedi 8 juin 2024, la ligue européenne d’arts martiaux mixtes posera sa cage au Palais des sports André-Brouat, qui sera, le temps d’un soir, au centre de la planète MMA.Après plusieurs galas exceptionnels en France (Zénith de Paris, théâtre antique d’Orange…) et à l’international (Dubaï, Pays-Bas, Allemagne), HEXAGONE MMA proposera le plus gros show jamais organisé en Haute-Garonne.Au programme : Un championnat du monde et les meilleurs combattants d’HEXAGONE MMA. Sans oublier, en lever de rideau, les meilleurs combattants amateurs de la région (en partenariat avec le TFT)Diffusé dans plus de 150 pays, HEXAGONE MMA est le rendez-vous MMA à ne pas rater !Places à partir de 39 euros.

Tarif : 39.00 – 199.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 17:00

PALAIS DES SPORTS ANDRE BROUAT RUE CANON D’ARCOLLE 31000 Toulouse 31